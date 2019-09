Rundgang durch den Wingert

Bergstraße.Die Weingilde Bergstraße lädt ein zu einem Weinbergsrundgang mit Probe beim Weingut Götzinger am Freitag, 27. September, um 16.30 Uhr ein. Treffpunkt ist beim Weingut in Zell. Walter Götzinger wird bei trockener Witterung in seinen Wingerten am Streichling neun seiner Weine vorstellen, sowie aktuelle Entwicklungen im Weinbau erläutern. Sollte es regnen, erfolgt die Verkostung im Weingut. „Gäste sind gegen eine geringe Kostenbeteiligung willkommen“, schreibt die Weingilde in ihrer Einladung. Im Anschluss ist eine Einkehr in der Weinschänke vorgesehen.

Der Verein Weingilde Bergstraße will das Verständnis für den Umgang mit dem Wein als einem überlieferten Kulturgut und einem Element der Lebenskultur pflegen. red

