Russland: Der Rubel rollt – in die Tiefe

So wie ein Fieberthermometer einen Krankheitsverlauf wiedergibt, zeigen Devisenkurse den Zustand einer Wirtschaft an. Das lässt sich derzeit gut am russischen Rubel beobachten. Dem geht es gar nicht gut. Neben der weltweiten Corona-Krise belastet der für das Land so wichtige (gesunkene) Ölpreis. Ein Viertel der russischen Wirtschaft und die Hälfte der Staatseinnahmen hängen von Öl- und Gaspreisen ab. Neue Gefahr droht dem Rubel von US-Sanktionen gegenüber russischen Banken, Öl- und Gasfirmen. Das Thema wird im US-Präsidentschaftswahlkampf hochkochen. Angeblich sollen russische Geheimdienste in Afghanistan Kopfgelder für die Taliban ausloben, wenn diese amerikanische Soldaten erschießen. Und nicht zuletzt ist da noch der laxe Umgang mit dem Corona-Virus, das in Moskau, ähnlich wie in den USA, zu wenig ernst genommen wird. Der Rubel rollt – in die Tiefe.