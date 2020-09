Saison in den Freibädern geht zu Ende

Bergstraße.Ob die Freibäder in diesem Corona-Jahr überhaupt würden öffnen können, war lange Zeit unsicher. Mit einiger Verzögerung sowie besonderen Hygiene- und Abstandsregelungen konnte die Saison dann doch gestartet werden. Jetzt geht sie allmählich zu Ende.

In Heppenheim ist am Sonntag (13.) der letzte Badetag in diesem Jahr. In Lindenfels kann noch bis einschließlich kommenden Freitag (18.) geschwommen werden. In Lorsch und in Jugenheim werden am übernächsten Sonntag (20.) letztmals Besucher eingelassen. In Bensheim werden – wie in jedem Jahr – das Basinus-Freibad und der Badesee noch bis einschließlich 30. September geöffnet sein.

Es gelten – jeweils bis zum Saisonende – folgende Öffnungszeiten:

Heppenheim: Badezeit-Zonen täglich 8 bis 13 und 14 bis 19 Uhr (Einlass nur nach vorheriger Online-Buchung unter www.heppenheim.de).

Lindenfels: Badezeit-Zonen täglich 10 bis 14 und 15 bis 19 Uhr (keine Vorab-Buchung nötig).

Lorsch: täglich 8 bis 20 Uhr (keine Vorab-Buchung nötig).

Jugenheim: Badezeit-Zonen täglich 7 bis 11, 11.30 bis 15.30 und 16 bis 20 Uhr (Einlass nur nach vorheriger Online-Buchung unter www.seeheim-jugenheim.de).

Badesee Bensheim: täglich 8 bis 20 Uhr (keine Vorab-Buchung nötig).

Basinus-Freibad Bensheim: montags 8 bis 18 Uhr; dienstags und donnerstags 6.30 bis 20 Uhr; mittwochs freitags und samstags 8 bis 20 Uhr; sonntags 9 bis 20 Uhr (keine Vorab-Buchung nötig). hol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.09.2020