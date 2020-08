Saisonstart am Staatstheater

Darmstadt.Mit dem Klassiker „Drei Schwestern“ von Tschechow beginnt die neue Spielzeit am Staatstheater. Olga, Mascha und Irina müssen sich in einem Provinzkaff fernab von Moskau nach dem Tod ihres Vaters einen neuen Reim auf das Leben machen. Für Regisseurin Katrin Plötner ist dieser Stoff sehr heutig: „Die Figuren sind nicht in der Lage, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Sie können durch ihr Handeln kaum ihre Lebensumstände oder ihre gesellschaftliche Realität beeinflussen. Die drei Schwestern haben nicht nur ihr Leben verpasst, sondern vielleicht hat auch die gesamte Gesellschaft den Moment verpasst, in dem sie hätte handeln müssen.“

Die Premiere am 20. August ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen folgen. zg

Info: Vorverkauf und Informationen über das Hygiene-Konzept des Hauses unter www.staatstheater-darmstadt.de

