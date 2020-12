Samstags Unterricht für die Fachhochschulreife

Bergstraße.Auszubildende, deren Berufsschule sich in Hessen befindet, erhalten die Möglichkeit, die Fachhochschulreife ausbildungsbegleitend zu erwerben. Die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim bietet als einzige Schule im Kreis Bergstraße samstags einen Zusatzunterricht zur Erlangung der Fachhochschulreife an. Nach Absolvierung dieses Zusatzunterrichts und der erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung (Mindestnote 3,0) ist es möglich, fachrichtungsunabhängig an allen Fachhochschulen, Hochschulen und Dualen Hochschulen zu studieren und Abschlüsse wie Bachelor oder Master zu erreichen.

Der Unterricht findet über zwei Jahre an den Vormittagen samstags (sechs Stunden in Mathematik/Naturwissenschaften, Deutsch und Englisch) statt. Er endet in den drei Fächern jeweils mit einer schriftlichen Prüfung. Das Zeugnis der Fachhochschulreife berechtigt dazu, sich fachrichtungsunabhängig für jeden Studiengang an allen Fachhochschulen, Hochschulen und Dualen Hochschulen einzuschreiben. Doppelt qualifiziert verlassen die Jugendlichen die Metzendorf-Schule: Sie erhalten am Ende ihrer Ausbildungszeit ihren Facharbeiterbrief und ein Zeugnis der Fachhochschulreife. Dieses Angebot ist offen für alle interessierten Auszubildenden, die eine Berufsschule in Hessen besuchen. Sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen und bereit sein, neben ihrer Lehre den Samstagsunterricht zu besuchen. Die Voraussetzungen sind ein mittlerer Abschluss, wobei in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch keine Note schlechter als ausreichend und nur in einem dieser Fächer die Note ausreichend sein darf. Der Unterricht findet auch deshalb am Samstagvormittag statt, um Auszubildenden aus dem Hotel- und Gaststättenbereich und dem Dienstleistungsbereich einen Besuch zu ermöglichen. zg

