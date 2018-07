Sanierung der Weschnitzdeiche kommt voran

Anzeige

In den Bereichen nahe des Rheins dienen die Weschnitzdeiche dem Schutz vor rückstaubedingten Auswirkungen von Rheinhochwässern. Im Mündungsbereich der Weschnitz sind deren Deiche Bestandteil des Rheinwinterdeiches. Hier dienen sie dem Schutz vor Rheinhochwässern. Weiterhin kommt ihnen die Aufgabe zu, bei örtlichem Versagen des Rheinwinterdeiches Überflutungen auf den betreffenden Teilraum zu beschränken. Zur Minimierung der Eingriffe in die Natur (Wald- und Landwirtschaftsflächen) wurden bis zu zehn Meter tief Dichtwände in den neuen Deich integriert. Diese ermöglichten, dass die erforderliche Deichverbeiterung bereichsweise reduziert werden konnte. Alle darüber hinaus unvermeidbaren naturschutzfachlichen Eingriffe wurden ausgeglichen.

Durch umfangreiche Gestaltungsmaßnahmen an der Weschnitz mit dem Einbringen von Störsteinen und Totholz, sowie die Umgestaltung der drei Weschnitzinseln wurden die gewässerökologischen Verhältnisse an dem erheblich veränderten Wasserkörper der unteren Weschnitz aufgewertet. Dabei wurde der „Große Klauer“ zu einem Auewald umgestaltet.

Neben der Herbeiführung des Hochwasserschutzziels ist die Sanierung mit umfangreichen Vorteilen für die Kommunen verbunden. So wurde unter anderem die deichbegleitende Baustraße für den Übergang in das Eigentum der Kommunen als Schotterrasenweg ausgebaut. Die Sanierung der Gesamtmaßnahme „Weschnitzdeiche“ beinhaltet Gesamtinvestitionen des Landes Hessen in Höhe von rund 50 Millionen Euro. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 31.07.2018