Sanner als beispielhafter Betrieb

Bergstraße.Die Sanner GmbH mit Sitz in Bensheim ist vom bundesweiten Netzwerk „Schule-Wirtschaft“ als herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen gewürdigt worden. An einem entsprechenden Wettbewerb mit dem Titel „Das hat Potenzial!“ haben in diesem Jahr 75 Unternehmen, Verlage und Schulen teilgenommen. Sanner hat in der Kategorie „Unternehmen“/„Mittlere Unternehmen 100 bis 1000 Beschäftigte“ den zweiten Platz belegt. Überreicht wurden die Preise von Ulrich Nussbaum, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Vorteile für alle Beteiligten

Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, gratuliert allen Preisträgern: „Der Preis hat eine doppelte Botschaft. Er soll zeigen, wie erfolgreich und vielfältig der Kontakt zwischen Schule und Wirtschaft bereits jetzt organisiert wird. Er soll zugleich aber auch Mut machen und Anregung sein, damit noch mehr Unternehmen und Schulen die Zusammenarbeit intensivieren. Ich bin der Überzeugung, dass sich der Einsatz für alle Beteiligten lohnt.“ Schüler lernten früh die verschiedenen Möglichkeiten des Berufslebens kennen. Das helfe bei der späteren Berufsorientierung. „Die Unternehmen gewinnen Kontakte zu den Fachkräften von morgen und verbessern so ihre Chancen“ im Wettbewerb um die besten Bewerber. „Vor allem kleinere Unternehmen können sich so bekannter machen und zeigen, welche Perspektiven sie bieten“, so Hirte.

Preis zum siebten Mal vergeben

Das Netzwerk „Schule-Wirtschaft“ hat den Preis, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, zum siebten Mal vergeben. In der Kategorie „Unternehmen“ werden Betriebe ausgezeichnet, die sich – wie Sanner – für die beruflichen Perspektiven von Jugendlichen engagieren. In der Kategorie „Schulbuch“ werden Bücher ausgezeichnet, die Verständnis und Begeisterung für ökonomische Zusammenhänge wecken.

Die Kategorie „Schule-Wirtschaft-Starter“ prämiert Unternehmen, die sich bereits für den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt engagieren jedoch (noch) nicht im Schule-Wirtschaft-Netzwerk mitarbeiten und in der Kategorie „Kooperation Schule-Unternehmen zur digitalen Bildung“ werden Projekte prämiert, die die digitale Bildung junger Leute fördern. Eine Jury aus Vertretern der Wirtschaft, der Schulen und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ermittelt die Preisträger.

„Schule-Wirtschaft“ ist das Netzwerk für partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft. Experten initiieren und gestalten die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen bundesweit in rund 400 Arbeitskreisen. Auf Bundesebene wird das Netzwerk von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln getragen, auf Landesebene von Dachverbänden und Bildungswerken der Arbeitgeber in Partnerschaft mit Ministerien. red

Mittwoch, 19.12.2018