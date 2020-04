Sattelzug auf der B 47 umgekippt – Straße stundenlang gesperrt

Bergstraße.Die B 47 bei Bürstadt musste am Freitagmorgen auf beiden Spuren stundenlang gesperrt werden, nachdem ein Sattelzug umgekippt war. Gegen 4 Uhr war der Fahrer von Worms in Richtung Bensheim unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkam. Beim Ausweichen geriet der Sattelzug ins Schleudern, kippte um und kam letztlich auf der Gegenseite in Fahrtrichtung Worms zum Liegen. Das Fahrzeug war mit Müll beladen. Die Straße musste bis zum Mittag komplett gesperrt werden, weil ein Kran den Sattelzug bergen musste. Erst gegen 14 Uhr konnte eine Spur freigegeben werden, der Verkehr wurde dann an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der 30 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06206 / 94400 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden. red/BILD: Strieder

