Sattelzug rast über die A 5 - 300.000 Euro Schaden

Die Polizei hat am Nachmittag einen Sattelzug auf der Autobahn 5 bei Eberstadt gestoppt, nachdem er durch seine riskante Fahrt aufgefallen war und nicht anhalten wollte.

Darmstadt.Gegen 15 Uhr alarmierten erste Verkehrsteilnehmer, die bei Kronau (Baden-Württemberg) unterwegs waren, die Polizei und meldeten den Lastwagen, der in Schlangenlinien unterwegs war und dabei mehrere Fahrspuren nutzte.

Am Autobahnkreuz Walldorf beobachteten Streifen des Polizeipräsidiums Mannheim das Gespann und versuchten, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Der drängte die Streifenwagen ab und fuhr auch mit Vollgas weiter, unter anderem über zwei Autobahn-Parkplätze.

Um zu verhindern, dass der Lkw bei Weiterstadt in einen Stau rast, wurde die Autobahn bei Eberstadt mit einem Lastwagen der Autobahnmeisterei Darmstadt sowie einem Streifenwagen blockiert. Der Sattelzug fuhr ungebremst in die Absperrung, kam dabei aber zum Stehen. Der 37 Jahre alte Fahrer wurde durch die Feuerwehr mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug gerettet. Die Polizisten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest und entdeckten mehrere leere Vodkaflaschen in dem Lkw.

Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 300.000 Euro ausgegangen. Der Sattelzug, sowie die zur Blockade der Autobahn eingesetzten Fahrzeuge wurden zerstört.

Wegen der Aufräumarbeiten bleibt die A 5 Richtung Frankfurt noch bis in die Nacht gesperrt. (tm/pol)