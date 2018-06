Anzeige

Mörlenbach.Eine 84-jährige Frau wurde am Freitag gegen 11.10 Uhr in Mörlenbach auf der Fürther Straße (Bundesstraße 38) beim Überqueren der Fahrbahn von einem mit Holzpaletten beladenen Sattelzug erfasst und mitgeschleift. Die Seniorin zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Lkw wurde von einer 50 Jahre alten Frau aus dem Odenwaldkreis gesteuert. Die Ortsdurchfahrt war zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt. red