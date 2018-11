Sattes Grün frisch aus der Schonung

Bergstraße.Alle Jahre wieder ... wird nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern auch zur Weihnachtsbaumaktion des Bergsträßer Anzeigers eingeladen. Am Samstag, 15. Dezember, ist es im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr wieder einmal soweit: Privatwaldbesitzer Kurt Rettig und sein Team öffnen zwei Schonungen am Krehberg an der Kreisstraße 55 zwischen Knoden und Seidenbuch, um Interessierten das eigenhändige „Erlegen“ ihres Weihnachtsbaumes zu ermöglichen – die Wahl der „Waffen“ steht jedem frei, nur Kettensägen sind verboten.

Der laufende Meter Nordmann-Tanne kostet 15 Euro, dazu gibt’s ein halbes Grillhähnchen, das am entsprechenden Stand um weitere Hälften ergänzt und mit Pommes garniert werden kann. Das aber ist noch nicht alles:

Für die Kinder gibt es – kostenlos – heißen Kinderpunsch, für die Erwachsenen schenken die Helfer – ebenfalls kostenlos und ebenfalls heiß – Glühwein aus.

Und auch in diesem Jahr steht wieder Glühbier nach einem Rezept der 1780 gegründeten Privatbrauerei Schmucker aus dem Mossautal auf der Getränkekarte. Überdies bringen die Brauer aus ihrem Repertoire Odenwälder Bierspezialitäten auch Bockbiere mit zur Weihnachtsbaumaktion an den Krehberg.

Um Spenden für die wärmenden Heißgetränke wird gebeten, sie kommen der Jugendarbeit des Technischen Hilfswerks Bensheim zugute. Das THW unterstützt die traditionelle Weihnachtsbaumaktion bereits seit vielen Jahren mit einer stattlichen Zahl von tatkräftigen Helfern und stellt die gesamte technische Infrastruktur. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018