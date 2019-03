Saukopftunnel wird an fünf Nächten für den Verkehr gesperrt

Weinheim/Birkenau.Wartungs- und Reparaturarbeiten sind der Grund, wieso der Saukopftunnel an der B 38 zwischen Birkenau und Weinheim gesperrt werden muss. Diese technischen Überprüfungen finden in der Zeit von Montag, 11. März, bis Samstag, 16. März, statt und werden jeweils nachts von 20 bis 5 Uhr durchgeführt. Das teilt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in einer Pressemitteilung mit. Voraussichtlich soll der Tunnel nach fünf gesperrten Nächten am Samstag, 16. März, gegen 5 Uhr morgens wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Landesstraße 3408 durch Birkenau – das ist die alte B 38 – und wird ausgeschildert sein. Die Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung und Verständnis für diese Maßnahme gebeten. nk/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.03.2019