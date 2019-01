Schaden angerichtet, kaum Beute gemacht

Bergstraße.Weitestgehend leer gingen Einbrecher aus, die am Wochenende im Landkreis Bergstraße unterwegs waren, wie die Polizei gestern berichtete.

In Bensheim machten sich die Kriminellen an zwei Einfamilienhäusern zu schaffen. In der Margarethenstraße hebelten die Täter am Samstag so lange an einer massiven Terrassentür, bis sie diese aufbekamen. Bei ihrer Suche nach Diebesgut wurden die Täter vermutlich gestört. Sie ergriffen ohne Beute die Flucht. Die Tatzeit lag zwischen 16 und 18.10 Uhr. In der Nibelungenstraße versuchten Einbrecher irgendwann zwischen Freitag- und Samstagnachmittag, die Tür einer Terrassentür einzuschlagen – was allerdings misslang. Ebenfalls erfolglos waren bislang unbekannte Täter, die zwischen Samstagabend und Sonntagmittag versuchten, eine Tür zu einem Wohnhaus in der Kettlerstraße aufzubrechen. Da die Tür den Hebelversuchen standhielt, suchten die Täter das Weite, ohne im Haus gewesen zu sein.

Auf den Balkon geklettert

Ein weiterer Einbruch wurde am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße in Lorsch bemerkt. Nach ersten Feststellungen waren Unbekannte innerhalb der vorangegangenen zwei Tage auf den Balkon geklettert und hatten dort die Tür aufgebrochen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen fanden sie etwas Geld, das sie mitnahmen.

Die Täter haben nur eine geringe Menge Bargeld erbeutet, doch haben sie an den Wohnhäusern bei ihrem Vorgehen einen Gesamtschaden von über 3000 Euro hinterlassen.

Einbruch in Bistro

Viel Mühe hatten sich Kriminelle in den frühen Morgenstunden des Sonntags gegeben, um in ein Bistro in Mörlenbach in der Weinheimer Straße zu gelangen. Gleich mehrfach hatten die Täter an der Tür gehebelt, konnten sie aber nicht öffnen. Um dennoch in die Räume zu kommen, schlugen sie letztlich eine Scheibe ein. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Was die Täter im Einzelnen mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen um 9 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet.

Weder Brötchen noch Geld

Ohne Beute mussten Kriminelle eine Bäckerei in der Viernheimer Jahnstraße verlassen, nachdem sie dort nicht fündig wurden. Nach ersten Feststellungen hatten die Kriminellen in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag unbemerkt die Eingangstür der Bäckerei aufgebrochen und in den Räumen nach Geld gesucht. Ihre Suche allerdings blieb erfolglos.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 / 7060 bei den Ermittlern zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019