Schärfere Kontrollen des Diesel-Fahrverbots drohen

Darmstadt.Die Darmstädter Luft ist deutlich weniger mit Stickoxiden (NO2) belastet als früher. Das belegen die Messwerte aus dem Jahr 2019, die die Stadt gestern bilanzierte. Zugleich kündigte die Darmstädter Umweltdezernentin Akdeniz noch schärfere Kontrollen für die Zukunft an.

Zu den Maßnahmen des Darmstädter Luftreinhalteplans gehören die Verkehrsbeschränkungen in der Hügel- und der Heinrichstraße, die am 1. Juni eingeführt wurden. „Die Belastung mit Stickoxiden sinkt seit mehreren Jahren kontinuierlich. „Das Maßnahmenpaket, das seit 2019 durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt umgesetzt wird, hat eine weitere erhebliche Reduzierung der Belastung bewirkt“, betonte Akdeniz. „Der Erfolg unserer Anstrengungen ist jetzt vom Hessischen Umweltministerium ausdrücklich lobend und dankend anerkannt worden.“ Lag der Jahresmittelwert an der amtlichen Messstation in der Hügelstraße im Jahr 2017 noch bei 52,3 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft, verbesserte sich dieser 2019 deutlich auf 38,4 Mikrogramm – womit dort schon 2019 der Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm unterschritten wurde. Betrachte man allein die zweite Jahreshälfte 2019, betrage der Wert sogar nur 33,7 Mikrogramm.

Auch an den sogenannten Passivsammlern ist ein starker Rückgang der NO2-Belastung zu verzeichnen, besonders am Tunnelausgang in der Hügelstraße. An dieser Messstelle, die eine kleinräumige Sondersituation mit hoher NO2-Belastung darstellt, wurde 2017 noch ein Jahresmittelwert von 71,8 Mikrogramm gemessen. In der zweiten Jahreshälfte 2019 lag der dortige Wert bei 48,8 Mikrogramm. Am Passivsammler in der Heinrichstraße sank der Wert von 59,8 im Jahr 2016 auf 38,2 Mikrogramm in der zweiten Jahreshälfte 2019. Die Grenzwerte werden somit im Jahresmittel 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach in der gesamten Heinrichstraße eingehalten.

Hügelstraße über dem Grenzwert

„Die Luftqualität in Darmstadt hat sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Hierzu hat die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan erheblich beigetragen, deshalb bedanke ich mich ausdrücklich für das Engagement der Stadt Darmstadt“, betont Umweltministerin Priska Hinz.

Da die Messwerte sich in der Hügelstraße trotz aller bisherigen erfolge noch oberhalb des Grenzwertes bewegten, müssten die Anstrengungen intensiviert werden. „Gemeinsam mit der Stadt haben wir entschieden, das Durchfahrverbot stärker zu kontrollieren“, kündigte Hinz an. Bei Verkehrskontrollen Ende 2019 sei festgestellt worden, dass sich viele Fahrer von älteren Dieselwagen noch nicht an das Fahrverbot halten. Deshalb seien die Kontrollen notwendig.

Die bisher schon laufenden Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbotes würden weiterhin erfolgen, kündigte Bürgermeister und Ordnungsdezernent Rafael Reißer an.

Auf Drängen der Stadt und in Abstimmung mit dem Hessischen Innenministerium hat das Umweltministerium nun mitgeteilt, dass künftig jederzeit auch verdachtsunabhängige Kontrollen möglich sind. Danach können ab sofort in der Hügel- und in der Heinrichstraße teilautomatisiert Fahrzeuge geblitzt werden – unabhängig von ihrer Geschwindigkeit, um so Verstöße gegen die Verkehrsbeschränkung zu ermitteln.

Der Erfolg in der Reduzierung der Belastung durch Stickstoffdioxid sei aber nicht allein auf die Verkehrsbeschränkungen für ältere Diesel und Benziner zurückzuführen, sondern auch auf das absolute Lkw-Durchfahrtverbot in der Heinrichstraße, die Wegnahme einer Fahrspur auf dem Cityring sowie Tempo 30 in der Hügel- und in der Heinrichstraße.

„Die Fortschritte sind bemerkenswert, doch sie sind kein Anlass, dabei stehen zu bleiben – im Gegenteil“, betont Umweltdezernentin Barbara Akdeniz. „Wir werden nicht nachlassen, uns als Kommune für den Gesundheitsschutz einzusetzen und gleichzeitig weiter das Ziel einer nachhaltigen, urbanen Mobilität verfolgen.“ red

