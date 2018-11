Schaf auf Weide geschlachtet

Lampertheim.Ein Schaf aus einer am Rhein – unmittelbar im Bereich der Nibelungenbrücke bei Lampertheim-Rosengarten – grasenden Herde wurde in der Nacht zum Samstag, 10. November, von Unbekannten geschlachtet und an Ort und Stelle ausgenommen.

Die Täter ließen laut Polizeibericht das Fell zurück und hatten es offenbar ausschließlich auf das Fleisch des Tieres abgesehen. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018