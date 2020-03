Schau zur Neuen Heimat

Frankfurt.Sie war der größte nichtstaatliche Wohnungsbaukonzern im Europa der Nachkriegszeit und prägte West-Deutschland vor allem mit Hochhäusern und Trabantensiedlungen. Jetzt widmet das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt der Neuen Heimat eine umfassende Ausstellung.

„Die Neue Heimat hat die Wohnungsnot in der Nachkriegszeit gelöst“, sagte Museumsdirektor Peter Cachola Schmal. Die Projekte seien sowohl Ergebnis eines einzigartigen Zusammenspiels von wirtschaftlichen Interessen und Politik, als auch Ausdruck und Spiegelbild der bundesdeutschen Sozialgeschichte.

In einem Zeitraum von über dreißig Jahren baute das Gewerkschaftsunternehmen mehr als 400 000 Wohnungen – ob in Bremen Neue Vahr oder München-Neuperlach. Die Bauten und Projekte werden in der Schau „Die Neue Heimat (1950 - 1982) – Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten“ an zahlreichen Beispielen analysiert.

Alleine in Hessen errichtete der Immobilien-Gigant mehr als 50 000 Wohnungen in 100 Städten. Für die Schau werteten die Kuratoren das Archiv des Konzerns aus. dpa

