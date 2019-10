Scheib will „alte Gräben zuschütten“

Biblis.Der Mann ist wirklich schlagfertig. Klar, als Schmied muss er das sein. Sonst lässt sich das Eisen nicht formen. Nein, im übertragenen Sinne natürlich. Wir treffen den Bürgermeisterkandidaten Volker Scheib an seinem Lieblingsplatz in Biblis, dem Gemeindesee, fünf Gehminuten von Haus und Werkstatt in der Kirchstraße entfernt. Wir wollen dem Menschen näher kommen, der hinter den Versprechungen

...