„Schimpf verkennt, wo die eigentlichen Gegner sitzen“

Bergstraße.Beim politischen Aschermittwoch kritisierte Matthias Schimpf, Kreissprecher der Bergsträßer Grünen, die schwarz-rote Koalition im Kreistag. Bei den Sozialdemokraten stößt diese Kritik auf Unverständnis angesichts des aktuellen Zeitgeschehens: „In einer Zeit, in der gesellschaftspolitisch der Zusammenhalt aller Demokraten im Kampf gegen Rechts die wichtigste politische Zielsetzung sein müsste, hat Herr Schimpf offensichtlich die Sozialdemokraten als Hauptgegner auserkoren“, so der Bergsträßer SPD-Unterbezirksvorsitzende Marius Schmidt. „Herrn Schimpf entgeht wohl, dass Vertreter der grünen Basis in der Praxis gut mit Sozialdemokraten und Vertretern der Klima-, Umwelt- und Klimaschutzbewegung und von Fridays for Future zusammenarbeiten.“

Dass es thematisch bei SPD und Grünen auch anderenorts Übereinstimmungen und Zusammenarbeiten gebe, zeigten derzeit beispielsweise Thüringen und Hamburg. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass Herr Schimpf sich mehr als ein Jahr vor der Kommunalwahl kategorisch für die CDU als grüner Partner und gegen eine progressive Mehrheit ausspricht.“

Auch die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann zeigt sich stark verwundert gegenüber der Kritik an der SPD und über die Erklärung des grünen Kreissprechers, eine rot-grüne Politik im Kreis zum jetzigen Zeitpunkt eine Ablehnung zu erteilen und stattdessen eher eine schwarz-grüne Koalition anzusteuern.

Schließlich setzten die Grünen sich in ihren Kernthemen wie der Umwelt- oder Verkehrspolitik auf landespolitischer Ebene nicht stark genug gegen die CDU durch, wie beispielsweise die Defizite beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder die Umsetzung der Fahrradwege zeigten.

„Wir üben durchaus Kritik an dem inkonsequenten Verhalten der Grünen im Landtag beispielsweise bei der Aufklärung der NSU Morde, bei der kommunalfeindllichen Politik und bei der Weigerung, eine Stiftung für die Opfer von rechtsextremen Gewalttaten und für mehr Demokratiebildung an Schulen einzurichten“, erklärt Hartmann.

Eine Absage erteilen die Bergsträßer Sozialdemokraten den Grünen jedoch für künftige Zusammenarbeiten nicht. Die Zusammenarbeit mit rechtspolitischen Parteien wie der AfD schließt die SPD aus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.03.2020