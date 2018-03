Anzeige

Bergstraße.Der Themenkreis von 50 Plus aktiv an der Bergstraße trifft sich am Mittwoch (28.) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in Bensheim im Seniorentreff (Hauptstraße 53). Marion Schirling wird dabei neue Erkenntnisse der Gehirnforschung über Schlaf und Traum vorstellen.

In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich die Gehirnforschung intensiv mit den Fragen beschäftigt: Was passiert im Kopf während des Schlafes? Wie entstehen Träume? Wozu sind sie gut?

Während Sigmund Freud noch der Ansicht war, dass im Traum unsere geheimsten Wünsche aus dem Unbewussten gehoben werden, hinterfragt die moderne Gehirnforschung heute diese These. Sie versucht, mittels Schlafstudien und Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren, Kenntnis über den Verlauf von Schlaf und Traum zu erlangen und ihre Bedeutung für Gehirn und Geist zu erforschen.