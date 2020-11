Schlagfertigkeit online trainieren

Bergstraße.Schlagfertige Menschen finden in jeder Situation die passenden Worte. Man braucht dafür einen breiten aktiven Wortschatz und eine selbstbewusste und souveräne Ausstrahlung.

Diese Fähigkeiten erlernen Teilnehmer in einem Online-Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Am Ende stehen spontane, humorvolle und spritzige Antworten, die jedes Gegenüber verblüffen.

Der Kreisvolkshochschulkurs findet am Samstag, 7. November, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der Vhs-Cloud statt. red

