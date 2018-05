Schlesier: Labatzke kündigt Abschied an

Anzeige

Bergstraße.„Zwei Jahre mache ich noch weiter“, sagte Winfried Labatzke, als er erneut in den Vorstand gewählt wurde. Die Kreisgruppe Bergstraße der Landsmannschaft Schlesien hatte zur Hauptversammlung mit Vorstandswahlen eingeladen. Dazu trafen sich die Mitglieder in Lorsch im kleinen Saal des Paulusheims.

Alle Interessenten waren gefragt, über eine Mitarbeit im Vorstand nachzudenken. Auch künftig gehe es darum, dass die personellen Voraussetzungen für die bekannten gesellschaftlichen Engagements der Landsmannschaft im Kreis Bergstraße erhalten bleiben können, wünschte sich der Vorstand und teilte das bereits in der Einladung zur Zusammenkunft mit. Diesmal standen auch Ehrungen für langjährige Mitglieder auf der Agenda.

Im Anschluss an die Begrüßung trug Alfred Gafert ein Gedicht vor, bevor Labatzke die Anwesenden bat, sich zur Totenehrung zu erheben. Die Versammelten mussten in den vergangenen beiden Jahren von sieben Mitgliedern Abschied nehmen. „Es war unseren Schlesiern nicht vergönnt, in heimatlicher Erde bestattet zu werden“, sagte Labatzke.