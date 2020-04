Schmaler Pfad

Wenn der Streit und Machtspielchen zwischen Politikern ein Indiz für die Rückkehr zur Normalität in der Corona-Krise ist, dann ist ein gutes Stück des Weges bereits geschafft. Denn Bund und Länder liefern dieser Tage ein buntes Sammelsurium an Vorschlägen, wie die Lockerungen der Einschränkungen aussehen sollen.

Was richtig und was falsch ist, kann man sowieso erst hinterher beurteilen. Solange muss mit Plausibilitäten und Wahrscheinlichkeiten gearbeitet werden. Dass die Kontaktbeschränkungen ihre Wirkung gezeigt haben, ist durch sinkende Infiziertenzahlen belegt. Und dass diese bis Anfang Mai weitergehen, ist sinnvoll. Ebenso die Empfehlung Masken in Bus und Bahn sowie in Supermärkten zu tragen. Dass Fußball-Spiele mit vielen Tausend Zuschauern und andere Großveranstaltungen auf absehbare Zeit nicht stattfinden, versteht sich von selbst.

Alles andere ist offen. Welche Schulen, Kitas und Geschäfte dürfen wann öffnen und was ist mit Restaurants und Friseuren? Hier werden wir wohl einen Flickenteppich an Maßnahmen erleben. Das muss per se nichts Schlechtes sein. Kommunal- und Landespolitik kann vor Ort entscheiden, was das Beste ist. Aber auch hier wird sich erst im Nachhinein zeigen, welches der richtige Weg war. Was aber auf keinen Fall passieren darf, ist ein Wettlauf des Übermuts bei den Lockerungen. Denn es ist ein schmaler Grat zwischen der Aufhebung von Beschränkungen und dem Erhalt der erreichten Fortschritte gegen das Coronavirus.