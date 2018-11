Schmidt fordert „Mut zur Haltung“

Bergstraße/Ober-Mumbach.Viel Zeit lässt sich die Bergsträßer SPD nicht, um ihre Wunden zu lecken: Die Schuldigen für die zuletzt krachenden Wahlniederlagen in Bayern und Hessen sind schnell ausgemacht und benannt. Es ist die Bundes-SPD und – auch da nimmt niemand ein Blatt vor den Mund – Bundesvorsitzende Andrea Nahles.

Doch beim Unterbezirksparteitag in Ober-Mumbach machte Vorsitzender Marius Schmidt – Landtagskandidat für den Wahlkreis Bergstraße West – in einer viel beklatschten Rede auch deutlich, dass aus den Vorgängen gelernt werden soll: „Eine Partei darf nie ratlos sein. Sie muss auf der Höhe der Zeit sein und ihre Lehren aus der Vergangenheit ziehen, um die Zukunft zu gestalten.“

Blick in die Zukunft

So nahm ein Blick in die Zukunft einen Großteil seiner gut halbstündigen Rede ein – neben Dankesworten an alle engagierten Wahlkämpfer sowie Lobesworten für den an Themen orientierten Landtagswahlkampf und für die in der Großen Koalition auf Kreisebene erreichten Erfolge.

Stellvertretend nannte Schmidt dafür den Kreisbeigeordneten seiner Partei, Karsten Krug, und Fraktionsvorsitzenden Josef Fiedler. Dazu zählte der Lampertheimer Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr, im Wohnungsbau und der Schulsozialarbeit auf: „Ohne uns wäre das nicht zustande gekommen“, sagte der 27-Jährige, der gerade seine Doktorarbeit in Politikwissenschaften schreibt.

Zur Neuausrichtung, auch zu einer neuen organisatorischen Aufstellung, wurden am Ende des Parteitags Arbeitsgruppen gebildet, deren Ergebnisse dann weiter diskutiert und auch umgesetzt werden sollen. Bevor aber Schmidt seine Thesen in Form von Wünschen äußerte, forderte er die SPD dazu auf, ihre Zielgruppen zu definieren: „Alle anzusprechen, vom Arbeitgeberverband bis zum Gewerkschaftsmitglied, geht nicht. Wir brauchen Mut zur Haltung. Wer nach allen Seiten hin offen ist, ist am Ende nicht ganz dicht“, sagte er.

Zu Schmidts Wünschen gehört „eine SPD, die Arbeit in den Mittelpunkt stellt. Und zwar gute Arbeit und keine Minijobs, Leih-, Zeitarbeit oder Scheinselbstständigkeit. Gute Arbeit für gutes Geld. Gute Löhne sichern Renten“. Weiter sprach Unterbezirksvorsitzende das Thema Verteilungsgerechtigkeit an, das medizinische Versorgung und ein unbürokratisches Beihilfesystem mit einschließe.

„Gute Zwischenschritte“

Vor allem aber wünscht sich Marius Schmidt eine SPD, die ihre Arbeit auf Bundesebene auch nach außen vertritt und deutlich machen kann. Dazu gehörten zuletzt das „Gute-Kita-Gesetz“, die Musterfeststellungsklage und die Sicherung der Rente bis 2025. „Das sind gute Zwischenschritte. Dagegen kann niemand etwas haben“, sagte Schmidt in Ober-Mumbach.

Er erhob mit seinen Thesen weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit, wollte aber vor allem die Unterscheidbarkeit der SPD herausstellen: „Wir stellen das Grundgesetz und das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte nicht in Frage und sind für die Ehe für alle. Es entsteht nach den lähmenden Merkel-Jahren wieder eine politische Debatte im Land und wir müssen dabei sein.“

Und schließlich: „Die Leute setzen auf uns. Wir müssen nach unserer 155-jährigen Geschichte diese Kraft sein. Das ist unsere verdammte Pflicht. Vorwärts“. In der Aussprache machte sein Vorgänger Norbert Schmitt keinen Hehl aus seiner Wut auf die Bundes-SPD und Andrea Nahles und bezog dies vor allem auf den Fall Maaßen: „Unsere Kandidaten hatten überhaupt keine Chance.“ Er könne das Wort „Neuanfang“ nicht mehr hören: „Wir sollten uns wieder auf unsere traditionellen Werte besinnen.“ mk

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018