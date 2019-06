Schmidt im Bezirksvorstand der SPD Hessen-Süd

Bergstraße/Butzbach.Beim Bezirksparteitag der SPD Hessen-Süd wurde Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD Bergstraße aus Lampertheim, in den Bezirksvorstand gewählt. Bei der Zusammenkunft von über 220 Delegierten aus Landkreisen von der Bergstraße bis zur Wetterau stellte die SPD Hessen-Süd ihre Weichen für das kommende Geschäftsjahr.

Angeführt wird der 20-köpfige Bezirksvorstand vom ebenfalls neu ins Amt gewählten Vorsitzenden Kaweh Mansoori aus dem Landkreis Gießen. In seiner Bewerbungsrede hatte Marius Schmidt zuvor deutlich gemacht, dass er Themen, die die SPD derzeit im Kreis Bergstraße vertritt, künftig auch im Bezirk aufgreifen will.

„Haltung zeigen“

„Für mich ist unsere Partei dann gut, wenn sie zum Mitmachen einlädt, Partner bei Verbänden und Vereinen sucht und findet, Haltung zeigt und sich um alle Belange der Leute, so gut es auch nur geht, kümmert. Thematisch sehe ich mein Engagement im Bezirk bei den Themen Wohnungsbau und ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Am Herzen liegt mir auch eine gute Vertretung der kommunalen Ebene der SPD“, so Schmidt. zg

