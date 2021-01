Schnee geht in Regen über in der neuen Woche

Hessenwetter.In der neuen Woche gibt es Regen statt Schnee in Hessen. Am Montag und Dienstag ist zwar nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) immer wieder mit Schneeschauern zu rechnen. Im Laufe der Woche steigen dann jedoch die Temperaturen. Am Dienstagabend soll es in den tiefen Lagen regnen, am Mittwoch ist auch im Bergland Regen möglich. Tagsüber könne es dann laut DWD bis zu sechs Grad geben. Nachts liegen die Temperaturen weiterhin weitgehend im negativen Bereich.

