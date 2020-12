Schnee, Regen und Glätte zum Jahreswechsel in Hessen 

Offenbach.Der Wechsel ins neue Jahr dürfte in vielen Teilen Hessens von zeitweise leichtem Schneefall begleitet werden. Nur in den tiefsten Lagen könne es in der Silvesternacht auch regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mit. Die Straßen können auf jeden Fall glatt werden. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf Freitag in flachen Lagen auf bis zu minus zwei Grad zurück, in höheren Lagen auf bis zu minus vier Grad.

An Neujahr bleiben Auflockerungen laut DWD selten. Zeitweise werde es wieder leicht schneien, ganz unten kommen die Niederschläge als Regen oder Schneeregen an. Am Samstag erwarten die Meteorologen längere sonnige Abschnitte, dann ist es meist trocken bei zwei Grad im Rhein-Main-Gebiet und leichtem Dauerfrost im Bergland.



© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.12.2020