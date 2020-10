Schnelle Hilfe für unverschuldet in Not Geratene

Bergstraße.„Wir wollen etwas von unserem wirtschaftlichen Erfolg an Menschen weitergeben, die dringend Unterstützung brauchen“, so Frank Möller, Gründer und Geschäftsführer der Firma RSI Blitzschutzsysteme. Seit einigen Jahren verzichtet das mittelständische Unternehmen auf Weihnachtsgeschenke für die Mitarbeiter. Stattdessen wird zum Jahresende eine Tombola organisiert, deren Erlös als Spende an

...