Schnelle Hilfe nach Vergewaltigung

Bergstraße.Vergewaltigung gehört zu den tabubehafteten Themen in unserer Gesellschaft. Zudem lähmen Scham und Schock. Viele Frauen oder Männer, die Opfer eines sexuellen Übergriffes wurden, vertrauen sich daher niemandem an und suchen sich keine Hilfe oder nehmen erst sehr spät Unterstützung in Anspruch. Oft wissen sie auch gar nicht, wo sie Hilfe bekommen können.

Eine Zusammenarbeit zwischen dem Kreis Bergstraße, dem Kreiskrankenhaus und der Gewaltambulanz des Universitätsklinikums Heidelberg will dies ändern. Die Beteiligten wollen erreichen, dass Betroffene nach einer Vergewaltigung zeitnah die Möglichkeit haben, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit im Kreiskrankenhaus Bergstraße medizinisch untersuchen zu lassen.

Vorsorgliche Spurensicherung

Für eine vorsorgliche Spurensicherung wird dabei – in Abstimmung mit der betroffenen Person und kostenfrei – die Gewaltambulanz Heidelberg durch die behandelnden Ärzte hinzugezogen. Die Untersuchung erfolgt zunächst unabhängig davon, ob die Betroffenen beabsichtigen, eine Strafanzeige zu stellen. Ihnen soll jedoch die Möglichkeit offen gehalten werden, innerhalb eines Jahres auf die in den Kliniken gesicherten und in der Rechtsmedizin Heidelberg anonym gelagerten Spuren und Befunde zurückzugreifen, um bei späterer Anzeige in einem Gerichtsprozess die Chance auf Verurteilung zu erhöhen.

„Wir sind sehr froh, dass wir vergewaltigten Frauen und Männern dank dieser Kooperation die wichtige Option offen halten können, gegen ihre Peiniger gerichtlich vorzugehen“, betont die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. „So können sie beginnen, die Vorgänge zu verarbeiten, und dann bewusst eine Entscheidung treffen – pro oder contra Strafanzeige.“

Faltblatt mit Informationen

Dr. Ursula Hurst, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus, ergänzt: „Es ist uns wichtig, für Opfer von sexuellen Übergriffen eine verlässliche Anlaufstelle zu sein. Durch die neue Kooperation kann nun im Kreiskrankenhaus neben der medizinischen Betreuung auch eine rechtssichere Spurensicherung erfolgen.“

Unter dem Motto „Schnelle Hilfen nach Vergewaltigung“ wird der Kreis zudem ein Faltblatt veröffentlichen, das Hilfsangebote auflistet, die Vergewaltigungsopfer in Anspruch nehmen können. red

