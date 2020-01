Schneller Erfolg nach Foto-Fahndung

Bergstraße.Nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft sich mit Bildern aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit gewandt hatten, konnten die Ermittler gestern einen schnellen Fahndungserfolg vermelden.

Auf den Bildern war ein Mann zu sehen, der in dem Verdacht steht, seit Juni 2019 wiederholt volksverhetzende Gegenstände im Bereich eines Fahrradweges in Viernheim aufgehängt zu haben (wir haben berichtet). Bereits wenige Stunden nach der Öffentlichkeitsfahndung suchte ein 68 Jahre alter Mann aus Viernheim die Polizei auf und teilte mit, dass er die gesuchte Person sei. Der Beschuldigte wird sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung strafrechtlich verantworten müssen. „Was ihn zu den Taten veranlasste, werden die andauernden Ermittlungen zeigen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. pol

