Schneller Ermittlungserfolg nach Raub auf Supermarkt

Darmstadt.Nachdem ein Räuber am Samstagabend einen Supermarkt am Ludwigsplatz in Darmstadt überfallen hat – er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und flüchtete mit Geld aus der Kasse - haben Kripobeamte den Tatverdächtigen ermitteln können. Dabei handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann aus Darmstadt, der nach dem Eingang von Zeugenhinweisen in den Fokus der Beamten geraten war, rasch ausfindig gemacht werden konnte und am Donnerstagvormittag festgenommen wurde. Bei der Dursuchung seiner Wohnung stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, dieser schickte den 42-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020