Schnelles Internet – das A und O

Bergstraße.Die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) sieht im 20. Jahr ihres Bestehens die Region auf einem guten Weg, gleichzeitig aber viele neue Herausforderungen am Horizont. Der Kreis sei eine wohlhabende Region, in der in den vergangenen Jahren viele neue Arbeitsplätze entstanden seien, formulierte es etwa Geschäftsführer Matthias Zürker beim Pressegespräch zur Jahresbilanz.

Die Zahlen geben ihm recht: Die Arbeitslosenquote ist in der Wirtschaftsregion im Vergleich zum Vorjahr gesunken – von 3,7 auf 3,4 Prozent. Die Zahl der Personen, die im Landkreis sozialversicherungspflichtig arbeiten, ist ebenfalls angestiegen – um 1960 Menschen zwischen März 2017 und 2018.

Gewerbeflächen werden knapp

Auf der anderen Seite werden so langsam die Gewerbeflächen knapp. „Es gibt nur noch wenige Flächen im kommunalen Besitz“, sagt Zürker. Schwierig für das Wachstum sei eine zunehmende Skepsis der Bürger gegenüber der Ansiedlung von Gewerbe, wie auch die Gründung einer Bürgerinitiative gegen ein Gewerbegebiet in Mörlenbach zeige.

Die Frage, wie der Kreis in Zukunft aufgestellt ist, habe der Bürger selbst in der Hand, betont Zürker. „Man sollte sich überlegen, ob man nun eine grüne Wiese will, oder Unternehmen, in denen die eigenen Kinder später Ausbildungsplätze bekommen können“, führte er vor Augen.

Breitbandausbau ist entscheidend

Als entscheidend für den künftigen Erfolg der Wirtschaftsregion betrachten die Verantwortlichen der Wirtschaftsregion die Digitalisierung, dabei vor allem den Breitbandausbau und ein flächendeckendes Mobilfunknetz. „Es geht nicht, dass an einigen Orten im Kreis immer wieder die Telefonverbindungen abreißen“, sagte Jürgen Gromer, Vorsitzender des Beirats. Zwar will das Land Hessen einen Mobilfunkpakt mit verschiedenen Anbietern schließen. Der soll aber erst im Jahr 2020 in Kraft treten. „Wir hätten ihn lieber schon 2019 gesehen“, bekannte Zürker.

In Sachen Breitbandausbau ist die Wirtschaftsregion abhängig von den Internetanbietern. Es müsse sich für sie lohnen, im Kreis aktiv zu werden, erklärte Landrat Christian Engelhardt, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der WFB. Der Breitbandausbau sei eine Standortfrage.

Die Tatsache, dass viele verschiedene Anbieter im Kreis tätig seien, mache den Breitbandausbau „knifflig“, sagte Engelhardt, es müssten Kommune für Kommune Lösungen gefunden werden. Die WFB helfe bei der Suche von Fördermitteln. Ein Ansatz sei, den Landkreis zum Kunden zu machen. Der erste Schritt dazu sei die geplante Anbindung aller Bergsträßer Schulen an das Glasfasernetz bis 2021. Sei die Anbindung der Schulen abgeschlossen, solle es mit den Gewerbegebieten weitergehen, wobei sich die Wirtschaftsförderung mit den Kommunen abstimmen wolle.

Unternehmen Anreize geben

Für den dritten Schritt, die Anbindung der Haushalte, fehle vielerorts noch die Nachfrage, um die Region für die Anbieter als Markt interessant zu machen. Engelhardt glaubt, dass sich das im Laufe der Zeit ändert. Sobald die ersten Glasfaserleitungen zu den Schulen gelegt worden seien, sei es auch für die benachbarten Haushalte günstiger, sich an das Netz anzuschließen.

Parallel arbeiteten die Verantwortlichen des Interkommunalen Breitbandnetzes IKbit, an das mehrere Odenwaldkommunen sowie Heppenheim angeschlossen sind, an einem eigenen Glasfaserkonzept. Einige Kommunen wie Lindenfels nutzen die Gelegenheit von Straßenbauarbeiten, um selbst Strukturen für Gigabit-Verbindungen zu schaffen. Die Hoffnung sei, dass auch im kommenden Jahr wieder für den Kreis Bergstraße ein Breitbandberater vom Land Hessen gefördert wird, sagte Zürker.

Nach wie vor sei es in allen Bereichen wichtig, den Unternehmen Anreize zu geben, bei Innovationen mitzumachen, sind sich die Vertreter der Wirtschaftsförderung einig. Es müsse gezeigt werden, dass sich Investitionen in die Region lohnen. Dafür sei entscheidend, dass es Unternehmen einfacher haben, sich in der Region anzusiedeln. Dass Verständnis für die Belange der Wirtschaft, besonders was ihren Flächenbedarf angehe, müsse gestärkt und Raumkonzepte flexibler gestaltet werden.

