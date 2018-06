Schock sitzt nach Horrorunfall noch tief

Bergstraße.Noch immer sitzt der Schock nach dem schweren Unfall auf der B 38 in Mörlenbach tief. Am Freitag wurde eine 84-Jährige von einem Lkw erfasst und schwer verletzt, als sie die Ortsdurchfahrt überqueren wollte. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt teilte auf Nachfrage der Redaktion mit, dass sich die Frau weiterhin im Krankenhaus befindet, sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Etwa in

...

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.06.2018