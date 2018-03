Anzeige

Jahrelang nimmt Reinhard Kotte schon am Gewinnspiel dieser Zeitung teil. Jetzt hatte der Rentner Glück und durfte aus den Händen von Redakteur Klaus Neumann 750 Euro in Empfang nehmen. Seine Ehefrau Irmgard, die mit ins Medienhaus gekommen war, sprach von einem schönen Ostergeschenk. Das Paar hat schon klare Vorstellungen über die Verwendung: Am Sonntag ist Hochzeitstag. Da gönnen sich die beiden mit Gästen ein feines Essen. Zudem dürfen sich die drei Enkelkinder über Zuschüsse freuen. Oma und Opa werden sich großzügig zeigen, wie dem Gespräch mit Kottes zu entnehmen war. Teilnahmemöglichkeit zum Gewinnspiel gibt es auf der Autoseite. neu