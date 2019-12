Schonzeit für Nadelbäume

Schade, schade, aber in diesem Jahr gibt’s beim BA kein frisches Grün. © df

Bergstraße.„Alle Jahre wieder…“ kommt bekanntermaßen nicht nur „das Christuskind“, sondern auch die Weihnachtsbaumaktion des Bergsträßer Anzeigers – in diesem Jahr wird allerdings nichts daraus: Nicht, dass Weihnachten ausfallen würde, aber die BA-Veranstaltung muss pausieren – die Nadelbäume in der Schonung der Familie Rettig am Krehberg müssen dringend (das Wortspiel muss jetzt sein) geschont werden. Erst dann, wenn die Nordmanntannen und ihre nadeligen Kollegen „groß und stark“ geworden sind, kann eine Fortsetzung der beliebten Aktion zum eigenhändigen Erlegen des Weihnachtsbaumes fortgesetzt werden. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019