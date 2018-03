Anzeige

Bergstraße.Bei den Schülern des Litauischen Gymnasiums in Hüttenfeld ist in den nächsten Wochen Kreativität und filmisches Können gefragt. Eine Gruppe Elftklässler nimmt an dem Videowettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“ vom Hessischen Rundfunk teil und muss bis zum 11. April einen maximal siebenminütigen Film zum Thema Ausbildung drehen, der ihre Perspektive in den Vordergrund stellt, ihre Befindlichkeiten und Ängste, ihre Träume und Wünsche zum Thema visuell greifbar macht.

„Wir beschäftigen uns in der elften Klasse mit der beruflichen Orientierung – mit Arbeit und Selbstständigkeit. Es gibt auch ein Betriebspraktikum. Thematisch passt der Videowettbewerb komplett rein“, sagte Projektleiterin Gabriele Hoffmann vom Litauischen Gymnasium auf Anfrage dieser Zeitung.

Freiwillige, die teilnehmen wollen, seien schnell gefunden worden. Zudem haben die Schüler bereits erste Vorstellungen, wie der Beitrag werden und welche Geschichte er erzählen soll. „Es ist wichtig, dass die Vorbereitung läuft“, sagte Hoffmann. Da der Abgabetermin direkt nach den Osterferien ist, müsse man „zusehen, dass man das alles hinbekommt“.