Schüler und Lehrer in Quarantäne

Bensheim. An der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim, dem Beruflichen Schulzentrums des Kreises, mussten eine Schulklasse und Lehrer präventiv unter Quarantäne gestellt werden. Am Donnerstagabend teilte die Pressestelle des Kreises schriftlich mit, dass sich eine mit dem Coronavirus infizierte Person in den vergangenen Tagen in der Schule aufgehalten habe und dort enge Kontaktpersonen ermittelt worden seien.

Unterschiedliche Angaben

Auf telefonische Nachfrage bei der Pressestelle des Landratsamtes hieß es jedoch, dass eine Person an der Schule Kontakt zu einem Infizierten gehabt habe, weshalb die Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden. Dazu zählt auch, dass die Kontaktperson einen Test machen musste. Das Ergebnis steht aus, abhängig vom Resultat müssten unter Umständen weitere Schritte eingeleitet werden.

Keine genauen Zahlen bekannt

Wie viele Schüler und Lehrer nun zunächst in Quarantäne müssen, konnte die Pressestelle am Donnerstag allerdings nicht sagen, wenngleich dem Gesundheitsamt als zuständiger Behörde diese Zahlen vorliegen. Verwiesen wurde stattdessen auf eine turnusmäßige Pressekonferenz am heutigen Freitagvormittag, auf der man solche Fragen stellen könne. Bis dahin dürfte vermutlich auch geklärt sein, ob sich an der Berufsschule bereits eine im Nachhinein positiv getestete Person aufhielt oder „nur“ jemand direkten Kontakt außerhalb der Bildungseinrichtung hatte.

An der Metzendorf-Schule werden mehr als 1650 für das Berufsleben qualifiziert beziehungsweise auf einen Schulabschluss (von der Hauptschule bis zur Hochschulreife) von mehr als 100 Lehrern vorbereitet.

Sieben neue Fälle

Insgesamt meldete der Kreis am Donnerstag sieben neue nachgewiesene Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl auf 471 Infizierte seit Beginn der Pandemie. 414 Betroffenen gelten offiziell als genesen, drei Menschen kamen ums Leben. Damit sind aktuell 54 aktive Fälle bekannt. Vier Patienten, und damit einer weniger als am Mittwoch, befinden sich mit einer bestätigten Infektion oder einer Verdachtskonstellation in einem Bergsträßer Krankenhaus.

Die neuen Fälle kommen aus Viernheim (5), Lampertheim und Bürstadt. Bereits am Dienstag wurden fünf Infizierte aus Viernheim gemeldet. Nach wie vor kann man davon ausgehen, dass sich die meisten Erkrankten aus dem Kreis wohl bei Aufenthalten im Ausland anstecken. Ob dieser Trend anhält, dürfte bei der heutigen Pressekonferenz erläutert werden können.

