Schülerin aus Bensheim gewinnt Plakatwettbewerb gegen Komasaufen

Auerbach

Feuerwehr rettet bewusstlose Person

Die Feuerwehr rettete am frühen Donnerstagmorgen eine bewusstlose Person aus einem Wohn- und Gaststättengebäude in der Bachgasse in Auerbach. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte aus Auerbach und Hochstädten um 4.35 Uhr.