Schulamtsleiter geht in Ruhestand

Bergstraße.Reiner Kilian, Leiter des Staatlichen Schulamtes für den Kreis Bergstraße und den Odenwaldkreis, geht zum 8. Juli in Ruhestand. Er beendet damit nach fast vier Jahren Dienst in Heppenheim und insgesamt 39 Dienstjahren sein Berufsleben.

„Die vier Jahre an der Bergstraße waren ein krönender Abschluss meiner beruflichen Laufbahn“, teilt Kilian (BILD: Zelinger)) in einer Pressemitteilung mit. Sein Dank gehe in erster Linie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes sowie an die Schulleiterinnen und Schulleiter des Kreises Bergstraße und des Odenwaldkreises. Die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit beiden Schulträgern sowie aller Institutionen, die im Bereich Schule aktiv sind, seien die Basis gewesen für das reibungslose Miteinander auch in Krisenzeiten. „Die herzliche Art der Menschen im Odenwald und an der Bergstraße werde ich vermissen“, so Kilian.

Bis zur Nachbesetzung der Amtsleiterstelle werde die stellvertretende Amtsleiterin und derzeit auch Gymnasialdezernentin Susann Hertz die Leitung des Amtes übernehmen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.06.2020