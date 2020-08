Schulanfang erstmals mit Hygieneplan

Bergstraße.Stimmengewirr und lautes Gelächter hört man schon von weitem, wenn man sich dem Goethe Gymnasium nähert. „Die Kinder freuen sich nach den Ferien, endlich wieder ihre Freunde zu sehen – trotz Corona“, berichtet Schulleiter Jürgen Mescher auf Anfrage dieser Zeitung. „Und auch wir freuen uns, unsere Schüler wieder zu sehen.“ Für die ersten beiden Wochen seien allerdings noch keine klassenübergreifenden Angebote geplant, so der Schuleiter. Klar ist, dass das kommende Schuljahr coronabedingt anders verlaufen wird, als die Jahre zuvor. Das war auch bei der diesjährigen Pressekonferenz im Schulamt in Heppenheim zu spüren.

Festliche Einschulung trotz Corona

Denn diesmal standen nicht die Schüler-Zahlen allein im Fokus. Allem voran bestimmte Corona das Gespräch in Heppenheim – angefangen von Fragen zum neuen Hygieneplan bis hin zu Bedenken. „Wir alle wurden förmlich von der Pandemie überrollt und versuchen sie gemeinsam zu bewältigen“, so die Schulamtsleiterin in Vertretung, Susann Hertz, die gemeinsam mit Ingo Stechmann und Stefanie Werle-Wittmann die neue Leitungsrunde bildet, seitdem Rainer Kilian Anfang Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. Gerade zur Zeit des Landesabiturs habe es täglich Telefonkonferenzen mit dem Minister und dem Staatssekretär gegeben und auch weiterhin gebe es regelmäßig Konferenzen. „Gerade dann haben wir die Schulen sehr eng begleitet. Es gab so viele Fragen von den Schulen“, eine Art Sorgentelefon, wie Hertz es beschreibt. „Es ist unglaublich, was die Schulen bisher geleistet haben“, betont Hertz mit großem Dank an alle Beteiligten. Die Schulen haben schnell reagiert, wo es möglich war digitale Medien eingesetzt und auch die Hausmeister und Sekretäre haben sich darum gekümmert, dass die Schutzmaterial-Lieferungen reibungslos ablaufen konnten, so Hertz.

3200 Schulanfänger starten in dieser Woche ins neue Schuljahr – 2400 im Kreis Bergstraße und 800 im Odenwaldkreis. „Die Schulen haben auch hier wieder Kreativität bewiesen, um den Schülern trotz Pandemie einen schönen und festlichen ersten Schultag zu bereiten“, berichtet Hertz. Am Goethe Gymnasium ist heute der große Tag für die neuen Erstklässler gekommen: „Wir haben die Feier bei uns auf drei Veranstaltungen verteilt, an der jeweils zwei Klassen dabei sind“, so Mescher. Auch der Gottesdienst soll trotz der coronalen Situation auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Insgesamt sind im Schuljahr 20/21 33 519 Schüler an allgemeinbildenden Schulen, bislang 5650 Schüler an beruflichen Schulen und 2033 Kinder und Jugendliche an Privatschulen. Damit seien die Schülerzahlen im Vergleich zum Vorjahr sowohl im Primarbereich als auch in den Klassen fünf bis zehn an den Gymnasien gestiegen. Rückläufig seien die Zahlen in Intensivklassen für Seiteneinsteiger, denn aktuell gebe es weniger Kinder, die zum ersten Mal an eine deutsche Schule kommen und noch Deutsch lernen müssen, aufgrund der Grenzschließungen, so Ingo Stechmann.

Sport und Musik wieder möglich

Steigende Zahlen gebe es hingegen in Vorlaufkursen, für Kinder, bevor sie in die erste Klasse kommen. Für das Schuljahr 2020/21 seien auch 106 Lehrkräfte neu eingestellt worden, wie Hertz berichtet. Neben aktuellen Herausforderungen wie dem hohen Personal-Bedarf in Förderschulen, Beratungs- und Förderzentren, dem Problem, Lehrer für ländliche Gebiete zu finden, dem Voranbringen des Digitalpaktes und der Digitalisierung von Prozessen in der Bildungsverwaltung, sei und bleibe die größte Herausforderung der Umgang mit der Corona-Pandemie. Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Maskenpflicht, nur im Unterricht darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Allerdings bestehe die Möglichkeit, dass die Schulen in Absprache mit dem Schulamt die Maßnahmen entsprechend der vor Ort gegebenen Situation anpassen. „Bei uns ist es in Klassen mit gefährdeten Personen zum Beispiel so, dass auch im Unterricht Mundschutz getragen werden soll“, berichtet Mescher. Inzwischen sind auch wieder Sport- und Musikunterricht möglich. „Sport findet nach Möglichkeit im Freien statt, ebenso wie Musik, wenn Instrumente gespielt werden“, erklärt Werle-Wittmann. „Teilweise probt der Chor zum Beispiel auch online“, was auch ganz gut funktioniere, ergänzt Stechmann. „Wir werden die Situation aufmerksam beobachten und reagieren“, beschreibt Hertz das weitere Vorgehen in Bezug auf Corona. In einer Konzeptgruppe wurden bereits Szenarien vorbereitet – bis hin zur Schulschließung im Ernstfall. „Wir hoffen allerdings, dass wir nicht gleich die ganze Schule schließen müssen“, so Hertz, denn je nach Fall könne man dies auch auf Klassenverbände oder Jahrgangsstufen begrenzen.

