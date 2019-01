„Schulaus“ für drei Sekretärinnen

Bergstraße.Gleich drei Schulsekretärinnen im Kreis Bergstraße gingen zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Landrat Christian Engelhardt verabschiedete die Damen in kleiner Runde: Marietta Hartl, Karin Holz und Doris Weber waren langjährige Mitarbeiterinnen. Die drei Sekretärinnen waren sehr unterschiedliche Berufswege gegangen, doch alle Wege führten in die Kreisverwaltung. „Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Zeit, die Sie bei uns gearbeitet haben. Unsere Mitarbeiter sind der wichtigste Teil unserer Verwaltung und eine wichtige Kontaktstelle – insbesondere an den Schulen. Sie waren für die Eltern, Lehrer und auch Schüler das Gesicht des Kreises, aber vor allem sicher auch die ,gute Seele’“ der Schule“, bedankte sich der Chef der Kreisverwaltung.

Die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim verließen gleich zwei Sekretärinnen. Doris Weber arbeitete an dieser Schule über 35 Jahre lang. Zuvor hatte sie fast neun Jahre als Stenotypistin im Jugendamt des Kreises gearbeitet. Nur ihre Ausbildung absolvierte Weber bei einem anderen Arbeitgeber, der Firma Carl Freudenberg in Weinheim. Die restlichen 43 Jahre ihres Berufslebens arbeitete die Heppenheimerin für den Kreis Bergstraße.

Auch Marietta Hartl war über 20 Jahre als Schulsekretärin an der Heinrich-Metzendorf-Schule tätig. Sie absolvierte sogar bereits ihre Ausbildung zur Stenotypistin in der Kreisverwaltung. Nach der Ausbildung arbeitete sie bis zur Elternzeit als Stenotypistin und Hilfssachbearbeiterin. Nach dieser Pause war sie ab 1997 als Schulsekretärin in Bensheim tätig.

Karin Holz, die Schulsekretärin an der Albert-Schweitzer-Schule in Viernheim war, machte dagegen nach der Schule zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Als solche arbeitete sie zwölf Jahre lang, bevor sie in Elternzeit ging. Danach arbeitete die Heppenheimerin mit im Unternehmen ihres Mannes und beim Handelshof. Im Jahr 2002 stellte die Kreisverwaltung Karin Holz als Schulsekretärin in Viernheim ein, wo sie bis zu ihrer Rente tätig war.

Auf den Ruhestand bereiteten sich die drei ehemaligen Sekretärinnen ganz unterschiedlich vor. Doris Weber gewöhnte sich recht schnell an das neue Leben: „Ich habe den Ruhestand gar nicht groß vorher geplant. Er ist jetzt da und ich genieße jeden Moment davon.“

Auch Marietta Hartl ließ den neuen Lebensabschnitt gelassen auf sich zukommen. „Ich bin ja erst seit zwei Wochen im Ruhestand. Ich freue mich aber, mehr Zeit für die Familie zu haben, und werde mich neuen Aufgaben in diesem Bereich zuwenden“, so Hartl.

Karin Holz erlebte den Weg in den Ruhestand wieder anders. „Im Moment fühlt es sich noch eher wie Urlaub an“, bemerkte sie. „Mein Kalender ist voller Termine und ich habe so langsam den Eindruck, dass Rentner tatsächlich kaum Zeit haben. Ich freue mich aber ungemein auf diesen neuen Lebensabschnitt und bin gespannt, was er für mich bereithält.“

„Der Übergang in den Ruhestand ist ein sehr persönlicher Moment“, betonte Landrat Engelhardt. „Sie haben wichtige Arbeit für unsere Kreisverwaltung geleistet. Sie sind einer der Gründe dafür, dass wir im Kreis so gute Schulen haben.“ red

