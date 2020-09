Schuldspruch in „menschlichem Drama“

Ein „menschliches Drama“ hat sich am 4. Dezember 2019 in Ober-Schönmattenwag abgespielt. Das Landgericht in Darmstadt sah es am vierten und letzten Prozesstag als erwiesen an, dass die 43-jährige Angeklagte das Feuer vorsätzlich gelegt hat, und ordnete deswegen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten in einer psychiatrischen Klinik an.

