Schule in Mörlenbach geschlossen

Bergstraße.Die Seebergschule in Mörlenbach bleibt vom heutigen Montag an vorsorglich vorübergehend geschlossen. Hierauf haben sich das zuständige Staatliche Schulamt, die Schulleitung sowie das Gesundheitsamt des Kreises verständigt. Begründet liegt dies im aktuellen Infektionsgeschehen, das in Zusammenhang dem Corona-Virus an der Schule besteht.

Betroffene nicht aus der Region

Aktuell hat es nach Angaben der Pressestelle des Kreises zwei Infektionsfälle an der Seebergschule gegeben, allerdings bei Personen, die nicht im Kreis Bergstraße wohnen. Diese Fälle werden daher nicht in der Corona-Statistik des Kreises vermerkt, sondern in der des jeweiligen Wohnorts. Es ist nun eine entsprechende Testung aller rund 70 Schülerinnen und Schüler der Schule sowie der rund 30 dort tätigen Fachkräfte vorgesehen.

Auch Kübel-Schule heute zu

In Bensheim bleibt die Karl-Kübel-Schule am heutigen Montag geschlossen. Wie berichtet, hat es auch dort zwei bestätigte Corona-Infektionsfälle gegeben. Außerdem war es an der Schule zu einer Reihe von Alarmierungen durch die Corona-Warn-App gekommen. Dies war am Freitag bekanntgeworden.

Am Samstag drei neue Fälle im Kreis

Im Kreis Bergstraße gab am Samstag drei weitere neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle, und zwar in Lampertheim, Viernheim und Rimbach. Für Sonntag wurde kein weiterer bestätigter Fall gemeldet. Das teilte die Pressestelle des Landratsamtes am Sonntagabend mit.

Insgesamt sind damit 589 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt.

Derzeit befindet sich ein Patient mit einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Allerdings befinden sich derzeit vier Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik. hol/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020