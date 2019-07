Schule, Sport, Betreuung: Von der Bergstraße lernen

Bergstraße.„Als relativ junger Mitgliedsstaat brauchen wir einen starken Partner“, betonte Jonas Petkevicius in Heppenheim. Der Abteilungsleiter für Kultur, Bildung und Sport im Landkreis Kaunas verwies auf die EU-Erweiterung im Jahr 2004, als Litauen Teil der Europäischen Union wurde. Petkevicius gehörte zu einer siebenköpfigen Delegation aus dem litauischen Partnerkreis, die jetzt vier Tage lang an der Bergstraße weilte. Anlass war ein Arbeitstreffen, bei dem über künftige Schwerpunkte der Zusammenarbeit diskutiert wurde.

Freundschaft seit Jahrzehnten

Die Partnerschaft besteht seit 2013. Doch die freundschaftlichen Beziehungen, aus denen diese erwachsen ist, reichen schon länger zurück: Schon 1953 hat sich das Litauische Gymnasium im Schloss Rennhof in Lampertheim-Hüttenfeld angesiedelt, das im Besitz des Litauischen Zentralkomitees in Deutschland ist. Damit wurde der Ortsteil zu einer Drehscheibe der Litauischen Emigration und zum Außenposten Litauens für West-Europa.

Das Schloss wird dabei nicht nur vom Gymnasium genutzt, sondern beherbergt bis heute zahlreiche litauische Institutionen: die Litauische Gemeinschaft, den Litauischen Jugendbund in Deutschland, das seit über 25 Jahren bestehende Litauische Kulturinstitut mit wissenschaftlicher Bibliothek und Archiv und das Europäische Litauische Kulturzentrum.

2006 wurden die ersten Kontakte zum Kreis Kaunas hergestellt – zunächst durch die Viernheimer Friedrich-Fröbel-Schule mit ihrem damaligen Schulleiter Heinz Klee, dann durch die Wirtschaftsförderung Bergstraße in Zusammenarbeit mit den im Schloss Rennhof ansässigen litauischen Institutionen. „Wir können viel voneinander lernen“, sagte Landrat Christian Engelhardt beim gemeinsamen Mittagessen im Landratsamt.

Laut Engelhardt dient die Partnerschaft nicht nur dem gegenseitigen Kennenlernen über Landesgrenzen hinweg, sondern auch dem Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Regionen. Ein zentraler Fokus des internationalen Dialogs in Heppenheim lag auf dem schulischen Ganztagsangebot im Kreis Bergstraße. „Eine wichtige Hausaufgabe, die wir mitnehmen“, so Jonas Petkevicius, der eine Umsetzung nach Bergsträßer Vorbild forcieren möchte. Weitere Themen waren der Sport-Austausch und die Sportförderung, die Kooperation bei beruflichen Praktika und der Komplex Kinderbetreuung und Tagespflege.

Strukturen übernehmen

Auch hier schaut Kaunas nach Südhessen, um gegebenenfalls Konzepte oder Strukturen zu übernehmen, heißt es. Darüber hinaus will man auch im Bereich Ehrenamt in Litauen neue Wege gehen. Nachdem 2017 eine litauische Delegation an der Bergstraße zu Besuch war, hatte Landrat Engelhardt das 80. Jubiläumsjahr des Kreises Bergstraße für einen Gegenbesuch genutzt.

Zahlreiche Besuche und viele Gespräche hätten einen guten Eindruck von der Lebensweise, der Kulturlandschaft und der industriellen Entwicklung im „Rajon“ Kaunas vermittelt, wie die Landkreise in Litauen genannt werden. Laut Heinz Klee vom Arbeitskreis Forum Kaunas habe man den Besuch an der Bergstraße für einen intensiven Austausch genutzt. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019