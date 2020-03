Schulen gehen besonnen mit Virusgefahr um

Bergstraße.Eine Familie aus dem Lautertaler Ortsteil Reichenbach, die indirekten Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person hatte, ist offenbar von einer Infektion verschont geblieben. Wie es vom Kreis Bergstraße heißt, war die Familie zum Ende der vergangenen Woche vom Gesundheitsamt gebeten worden, sicherheitshalber zunächst zu Hause zu bleiben. Eine Untersuchung der Familie auf das Virus hin habe etwa 30 Minuten gedauert. „Danach wurde mitgeteilt, dass kein Anlass für eine Quarantäne bestünde“, heißt es von der Pressestelle im Landratsamt.

Elternbrief der Schulleitung

Zu der Familie gehört auch ein Kind, das die Felsenmeerschule in Reichenbach besucht, wie aus einem Rundschreiben der Schulleitung hervorgeht, das am Montag verschickt wurde. Demnach hat es kein direktes Zusammentreffen zwischen der erkrankten Person und der Familie gegeben. Eine Verwandte der Familie habe jedoch Kontakt zu der infizierten Person gehabt, teilte Schulleiterin Simone Kurt in dem Schreiben mit.

Aktuell sei für die betroffene Familie aus „infektionsepidemiologischer Sicht, gemäß der Kriterien des Robert-Koch-Instituts, keine Einschränkung für den Besuch der Schule“ ausgesprochen worden, teilte der Kreis Bergstraße mit.

Generell üben sich die Schulleitungen in der Region mit Blick auf das Virus in Besonnenheit. Größere Veranstaltungen oder Ausflugsfahrten, die wegen des Corona-Risikos abgesagt werden könnten, stehen an der Mittelpunktschule in Gadernheim ohnehin nicht an, wie Schulleiter Alwin Zeiß mitteilte. Erst für den 27. März ist der Osterbasar der Schule geplant. „Der steht im Moment auch nicht auf der Kippe“, sagt der Schulleiter. Dies könne sich zwar noch ändern, wenn es weitere Meldungen im Umkreis gibt. Zunächst einmal will Zeiß aber Unruhe unter den Schülern vermeiden.

Am Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium versuche man, Schüler und Eltern „beruhigend zu informieren“, etwa über das richtige Husten, sagt Schulleiterin Bettina Reinhardt. Sie warnt davor, die jungen Menschen weiter zu verunsichern. Dennoch bekommen jetzt auch die Heppenheimer Schüler die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren: Da in Frankreich auf nationaler Ebene sämtliche Auslandsfahrten untersagt wurden, können die französischen Austauschschüler nicht wie geplant in der Kreisstadt empfangen werden. Der Gegenbesuch der Siebtklässler in Heppenheims französischer Partnerstadt Le Chesnay ist für die Zeit nach Ostern geplant. Ob dieser stattfinden kann, ist derzeit laut Reinhardt noch offen.

Keine Absagen und Ausfälle

Absagen und Ausfälle hat es an der Martin-Buber-Schule bislang nicht gegeben. „Im Moment läuft der Betrieb ganz normal“, sagt Schulleiterin Petra Röhrig. Sie berichtet jedoch von einem anderen Phänomen: „Es gibt Anrufe von Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen.“ Derzeit seien ihr drei Fälle bekannt. „Natürlich können Eltern ihre Kinder in der Schule entschuldigen. Das Coronavirus ist jedoch kein Grund dafür. So lange das Gesundheitsamt nicht anders entscheidet, besteht Schulpflicht“, erläutert Röhrig. Eltern, die ihre Kinder zu Hause lassen wollen, werde dies so gut wie möglich erklärt. „Außerdem sind wir gut mit dem Schulamt, dem Kreis und dem Gesundheitsamt vernetzt“, unterstreicht Petra Röhrig.

„An der Schillerschule läuft der Betrieb bisher ohne Einschränkungen“, so Arndt Neumann, Leiter der Grund- und Hauptschule im größten Bensheimer Stadtteil Auerbach. Das Kollegium wurde über die allgemein bekannten Hygienehinweise informiert, die vom Kreis Bergstraße als Schulträger herausgegeben worden sind. Überdies hat die Schulleitung die E-Mail-Meldungen, die vom Landkreis sowie vom Hessischen Kultusministerium verlautbart werden, im Blick, um schnell reagieren zu können. Grundsätzlich gelte aber die Devise: „Wir nehmen davon Abstand, voreilig zu agieren – damit wollen wir ganz bewusst vermeiden, Panik zu erzeugen und Spekulationen Vorschub zu leisten“, so Neumann. Absagen von Schulveranstaltungen hat es bis dato noch keine gegeben.

Auch am Goethe-Gymnasium Bensheim läuft der Betrieb ohne Einschränkungen, wie Schulleiter Jürgen Mescher auf BA-Anfrage erklärt. Die Schule selbst hat bisher noch keine Klassenfahrt abgesagt, allerdings wurde ein in dieser Woche geplanter Austausch mit einer französischen Schule von den dortigen Behörden abgesagt. Mescher weiter: „Da wir unsere Theater- und Konzertaufführungen gerade abgeschlossen haben, müssen wir nicht über die Absage von Veranstaltungen beraten.“

Beratung mit den Behörden

Ob die in den nächsten Wochen geplanten Fahrten durchgeführt werden können, das hänge jeweils von der dann aktuellen Einschätzung ab: „Wir beraten uns jeweils mit den zuständigen Behörden.“ Der Goethe-Schulleiter abschließend: „Allgemein wird bei uns verstärkt auf die empfohlenen Hygienemaßnahmen hingewiesen. Wir selbst verfügen nicht über die notwendige Expertise, sondern sind darauf angewiesen, von den zuständigen Behörden hinreichend informiert zu werden.“

Auch an den beiden Berufsbildenden Schulen in Bensheim hat das Coronavirus noch nicht für Planungsänderungen gesorgt. Sowohl Thomas Bährer, Leiter der Heinrich-Metzendorf-Schule, als auch die Schulleiterin der Karl-Kübel-Schule, Ulrike Rüger, geben Entwarnung. Viele Klassen- und Studienfahrten haben schon stattgefunden – und auch intern wurden wegen des Coronavirus in beiden Schulen keine Veranstaltungen abgesagt, berichten die Schulleiter.

Achten auf Auffälligkeiten

„Wir haben als Kollegium die allgemeinen Verhaltensregeln im Blick und sind auch sehr sensibel, ob in den Klassen Auffälligkeiten auftreten“, berichtet Nicola Wölbern, Schulleiterin des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums Bensheim, über den Umgang mit dem Thema Coronavirus. Die Hygienevorschriften – zum Beispiel die Niesettikette – wurden thematisiert. Frau Wölbern: „Der Kreis unterstützt uns durch sein System, so dass ich den Eindruck habe, dass im Bedarfsfall alles in gelenkten Bahnen laufen würde.“

Aufgrund allgemeiner Vorsichtsmaßnahmen hat das AKG allerdings den für nächste Woche geplanten Austausch mit Riva, der italienischen Partnerstadt von Bensheim, verschoben. Dies geschah in gemeinsamer Absprache. „Wir hoffen, den Besuch der Rivaner bei uns dann zu einem anderen Zeitraum nachholen zu können.“ Die AKG-Schulleiterin abschließend: „Ansonsten arbeiten wir – wie alle Beteiligten – daran, aufmerksam zu sein, aber auch dazu beizutragen, dass alles in der richtigen Wahrnehmung bleibt.“

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.03.2020