Schulen stehen nach den Herbstferien wegen Corona vor neuen Herausforderungen

Hessen.Wegen der Corona-Pandemie blicken Vertreter von Lehrern und Eltern in Hessen mit Sorgen auf den Schulstart nach den Herbstferien am Montag (19. Oktober). "Wir sehen das kritisch - vor allem mit Blick auf die kalte Jahreszeit", sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Birgit Koch, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Problematisch werde das Stoßlüften, das laut Hygieneplan alle 20 Minuten für die Klassenräume vorgeschrieben ist. "Schüler frieren ja eh schon grundsätzlich", sagte Koch. Jedes Öffnen der Fenster werde für Unruhe sorgen. "Wir werden es dennoch machen, aber das ist nicht lustig."

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 18.10.2020