Schutz vor Gefahren im Internet

Bergstraße.Bundesweit ist am Dienstag, 5. Februar, der „Safer Internet Day“. Aus diesem Anlass laden der Kreis Bergstraße, die Polizei Südhessen, die Verbraucherzentrale und die Senioreninitiative 50plus-aktiv nach Heppenheim in die Akademie „Haus am Maiberg“ ein.

Dort wird Bildungsreferent Titus Möllenbeck von 14.30 bis 17 Uhr durch das Programm führen. Es geht um „Gefahren im Netz und wie wir uns schützen können“. Kriminalhauptkommissar Michael Rühl ist beim Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt Fachberater „Cyber Crime“. Er spricht über den „Tatort Internet“.

Nicole Hensel von der Verbraucherzentrale geht der Frage nach: „Was tun als Opfer?“

Es wird kein Teilnehmerbeitrag erhoben, Spenden sind aber erbeten. Das Maibergforum tagt im Haus am Maiberg an der Ernst-Ludwig-Straße 19. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019