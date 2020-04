Schutzmaske Nummer 12 000 ist genäht

Bergstraße.Die Hilfsaktion „Ich für Dich“ der Initiative „Wir sind Bergstraße“ hat einen Grund zu feiern: Mittlerweile sind schon 12 000 Schutzmasken von den unzähligen Helfern genäht und auf den Weg zu Alten- und Pflegeheimen in der Region gebracht worden.

Für die Initiatorinnen Bianca Scholz und Annalena Homa ist es damit an der Zeit, all denjenigen ein großes Dankeschön zu sagen, die sich ehrenamtlich für die gute Sache engagieren – sei es beim Nähen der Masken, sei es bei der Beschaffung von Material oder bei der Auslieferung an Pflegepersonal, Ärzte und karitative Einrichtungen, bis die von der Bundesregierung versprochenen FFP2 Schutzmasken eintreffen. Scholz und Homa sind sehr dankbar für die „grandiose Hilfsbereitschaft und den unermüdlichen Einsatz“ aller Helfer.

Mittlerweile bringen sich mehr als 300 Nähkräfte aus der gesamten Aktion bei „Ich für Dich“ ein. Die Tagesproduktion habe inzwischen eine Größenordnung von 1000 Schutzmasken erreicht, berichtet Scholz voller Stolz auf die große Zahl der Unterstützer. Und die Zahl der Helfer wächst weiter. „Immer neue Stoffpakete werden jeden Tag gepackt und an die Abgabestellen verteilt“, berichtet die Bianca Scholz.

Unterstützt wird die Initiative durch Sach- und Geldspenden im Gesamtwert von bislang schon mehr als 20 000 Euro, darunter vier Großspenden von der Sparkasse Bensheim, der Firma Scholzpharma, der GGEW sowie dem „Hereinspaziert“ Stoffgeschäft in Heppenheim – und jeweils 500 Euro von den 22 Kommunen im Kreis Bergstraße. Händedesinfektionsmittel spendeten die Bensheimer Firmen Dr. Reckeweg und Graichen, das Kaufhaus Ganz spendete Material. Hilfe gibt es darüber hinaus von der Stadt Bensheim, vom Team Bensheim der Tour der Hoffnung, dem Team von 50 plus aktiv und von der TSV Auerbach, in deren Räumen die Initiative die Stoffspenden und die fertigen Masken für den Abtransport sammeln sowie die Näh-Sets zusammenpacken darf.

Fünf Abgabestellen

Stoffpakete gibt es in folgenden Abgabestellen:

In Bensheim nach vorheriger Absprache unter der Telefonnummer 0162 / 9802069 bei Tina Guthier,

in Zwingenberg in der Karlstraße 34a bei Frau Kretzschmar,

in Lorsch nach vorheriger Absprache mit Andrea Bienia unter der Telefonnummer 06251 / 8699217 in der Nibelungenstraße 86,

in Heppenheim im Bürgerbüro (Friedrichstraße 21) von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr,

in Lampertheim nach vorheriger Absprache mit Vera Baumbusch unter der Telefonnummer 0173 / 5447483 im Europaring 12,

in Bürstadt nach vorheriger Absprache mit Alexandra Menzel unter der Telefonnummer 0174 / 9521850. Dort können dann auch die fertigen Masken abgegeben werden.

Die ausgegebenen Näh-Sets reichen für 24 Masken. Eine Anleitung findet man unter im Internet und auf der Facebook Seite von „Wir sind Bergstraße“, ebenso ein Youtube-Video. Bei Bedarf werden die Sets auch ausgeliefert oder verschickt.

Karitative Einrichtungen und Arztpraxen, die Bedarf an diesen Stoffmasken haben, werden gebeten, sich mit Angabe der Adresse per E-Mail zu melden unter info@schutz masken-bergstrasse.de red

Info: https://my.hidrive.com/share/lz5pb0yzc8#$/

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020