Schwäne aus Osteuropa überwintern im Ried

Bergstraße.Seit Ende Dezember sind sie da – und fressen sich durch den Winter: Auf den Feldern zwischen dem Lampertheimer Ortseingang und Kirschgartshausen sind in diesen Tagen mehr als 27 Schwäne aus Osteuropa zu finden, die es sich auf den Äckern, gepachtet von der Firma Südzucker, gemütlich gemacht haben. Die Firma selbst stört das nicht. Hinzu kommt, dass die Schwäne den Raps lieben, der dort wächst, weiß Vogelkundler Peter Petermann. Beim Ortsverband der Bauern dagegen beklagt man auf den Feldern am Ortsausgang Ernteausfälle und will deshalb Gänse und Schwäne, die dort hauptsächlich überwintern, verjagen. red (BILD: Nix/sm)

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019