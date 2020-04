Schwerer Unfall auf der A 67

Bergstraße.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (18.) gegen 19.50 Uhr auf der Autobahn 67 zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim. Eine Familie aus Dortmund hatte mit einem Porsche Cayenne die linke Fahrspur in Richtung Norden befahren. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Böschung gegen mehrere Bäume. Dadurch wurden die Insassen eingeklemmt, und der Porsche fing Feuer.

Durch Ersthelfer und eine in der Nähe befindlichen Zivilstreife konnte das Feuer schnell wieder gelöscht werden. Der 54-jährige Fahrer und der 15-jährige Beifahrer konnten sich selbst befreien. Die 77-jährige Mitfahrerin im Fond musste durch die Freiwillige Feuerwehr Lorsch aus dem Fahrzeug geborgen werden. Alle Insassen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn musste für die Rettungsarbeiten mit begleitender Rundfunkwarnmeldung bis etwa 21 Uhr voll gesperrt werden. Danach konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden.

Die Bergungsarbeiten wurden gegen 22.30 Uhr beendet. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020