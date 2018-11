Schwerer Unfall bei Riedrode

Drei Fahrzeuge waren in den Unfall auf der B 47 verwickelt. © Strieder

Riedrode.Auf der B 47 in Höhe von Riedrode kam es am Samstag gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte ein 76-Jähriger aus Hemsbach mit seinem Nissan aus Riedrode nach links auf die B 47 Richtung Bensheim abbiegen. Dabei übersah er einen 31 Jahre alten Ford-Fahrer aus Groß-Zimmern, der in Richtung Worms unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß kollidierte der Ford mit dem Opel einer 62-Jährigen aus Bürstadt. In den drei Fahrzeugen befanden sich insgesamt neun Personen, davon wurden sechs leicht und eine weitere schwer verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Vollsperrung bis 20 Uhr

Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von rund 30 000 Euro. Die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die Feuerwehr nahm ausgelaufenen Betriebsstoffe auf und reinigte die Fahrbahn. Die B 47 war bis 20 Uhr beidseitig gesperrt. pol

